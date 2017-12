Grote verschillen met vorig jaar zijn er in aanvoer en besomming niet, maar de balans en de vooruitzichten lijken goed. De Vlaamse visveiling van Oostende en Zeebrugge blijft in de top 10 van Europese visveilingen en dit jaar is er ruim 18.000 ton vis aangevoerd. Iets meer dan vorig jaar, en er werden ook betere prijzen gehaald.