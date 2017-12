Beiaardier luidt actieweek 4voor12 in

In Ieper is de actieweek ingeluid van de campagne 4voor12, die het taboe rond psychische problemen wil doorbreken.

De Ieperse stadsbeiaardier speelde om 4 vóór 12 een lied op de beiaard. En enkele tientallen mensen verzamelde op de markt en liet er hun gsm rinkelen of hun uurwerk aflopen.

Volgens initiatiefnemer Te Gek!? krijgt éénn op de vier mensen in zijn leven te maken met een psychische probleem. Toch rust er nog altijd een taboe op het onderwerp. Bijna 60 procent van de mensen met psychische problemen praat er niet over of zoekt geen hulp.

Te Gek!? wil, in samenwerking met VLESP (Vlaams Expertisecentrum Suicidepreventie) en VVGG (Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid) dat taboe doorbreken. Nog de hele week roepen ze bedrijven, scholen en andere organisaties op om elke dag om 11.56 uur (4 voor 12) een belletje te laten rinkelen, met bijvoorbeeld een wekker, schoolbel, sirene of alarm.