Bejaard duo krijgt financieel duwtje na brand in woning

Verenigingen uit Moorsele zamelen 7625 euro in voor Esther (94) en Tuur (88), twee slachtoffers van een woningbrand in februari.

Begin februari woedt er in het huis van Esther een hevige brand. De volledige bovenverdieping in Moorsele brandt uit. Ook de vele rook- en waterschade maken het huis onbewoonbaar.

Esther en Tuur uit Moorsele is aangesloten bij een koor en een harmonie, beide verenigingen besloten een financiële steunactie op poten te zetten.

Warm hart

Na de koorrepetitie van maandag overhandigden de voorzitters van beide verenigingen een cheque ter waarde van 7625 euro. Daarnaast kregen ze ook nog 500 euro aan waardebonnen.

"Een mooi bedrag dat heel welkom zal zijn om de eerste kosten te helpen dragen", klinkt het. Esther en Tuur waren onder de indruk van de gulheid van de vele mensen.

Onduidelijke toekomst

Wat de toekomst zal brengen, is nog onduidelijk. De renovatiekosten voor hun onbewoonbaar huis lopen hoog op en het is nog lang niet zeker of het huis in de Overheulestraat hersteld zal worden.

Ondertussen verblijven Esther en Tuur in De Eglantier in Wevelgem. Ze hopen zo vlug mogelijk naar Moorsele te kunnen terugkeren.

