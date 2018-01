Bejaard koppel gaat vrijuit in zaak Amy Love

De politierechter merkte op dat de vermeende dader geestesbekwaam moet zijn, maar dat daar bij de dementerende vrouw minstens twijfel over bestaat. Haar echtgenoot werd gedagvaard omdat hij volgens de burgerlijke partijen de nodige voorzorgen had moeten nemen. De rechter stelde vast de man zijn wagen correct geparkeerd had en dat de auto niet vanzelf in beweging kwam. "Het is niet ongebruikelijk of abnormaal dat een chauffeur, die een boodschap gaat doen, een passagier in de wagen laat zitten en de sleutel aan die passagier geeft en/of de sleutel in het contact laat zitten." Volgens de politierechter kon en moest hij niet voorzien dat ze de sleutel verkeerd zou gebruiken.