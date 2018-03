Bejaard koppel in Mesen sterft aan CO-vergiftiging

In Mesen is een bejaard koppel om het leven gekomen, allicht door een CO-vergiftiging.

Dat meldt VTM Nieuws.

De politie kreeg rond twee uur vanmiddag een oproep van mensen uit de buurt, dat ze in het huis in de Armentiersstraat in Mesen geen teken van leven meer zagen. De politiepatrouille haalde er de brandweer bij, om zeker te zijn dat ze in alle veiligheid het huis binnen konden gaan.

Binnen vonden ze het koppel, een man en vrouw van 77. Ze waren al een tijdje overleden. In het huis stond een kachel, waardoor de politie vermoedt dat het koppel bedwelmd is geraakt door giftige CO-dampen.

Groter risico bij koude

Tijdens of kort na een langere periode van koud en windstil weer is het risico op CO-vergiftiging altijd groter. De brandweer roept elk jaar op om verwarmingsinstallaties, kachels en schoorstenen op tijd te onderhouden. Want CO komt vrij bij onvolledige verbranding. De brandweer raadt ook aan om het huis geregeld te ventileren, en eventueel CO-melders op te hangen.