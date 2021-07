Het lichaam was afgedreven naar de zijkant van het kanaal. De hulpdiensten, waaronder een MUG-team en het duikteam van de brandweer snelden ter plaatse. Zonder veel moeite kon het lichaam uit het water gehaald worden. De persoon, een Izegemnaar geboren in 1937, bleek gestorven te zijn. Hoe de oude man in het water terecht is gekomen is onduidelijk. Het parket startte een onderzoek op. Het labo is ter plaatse om mogelijk meer te weten te komen over de omstandigheden.