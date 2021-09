Het drama speelde zich maandagnamiddag af in de woning van het koppel in de Molenstraat in Oostrozebeke. Het was de schoonbroer die het slachtoffer vond. De politie kwam ter plaatse en arresteerde de echtgenoot. "De man is deze namiddag voor de onderzoeksrechter verschenen op verdenking van moord en hij is aangehouden", zo klinkt het. "Uit de autopsie op het lichaam van het slachtoffer blijkt dat ze om het leven kwam door stomp geweld. Het motief maakt deel uit van het onderzoek."

