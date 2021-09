Bejaarde man (87) vermoordt zijn vrouw (87) met hamer

In Oostrozebeke heeft een bejaarde man van 87 jaar zijn vrouw, ook 87, om het leven gebracht. Hij doodde haar met een hamer op het hoofd. Dat meldt Het Laatste Nieuws en is bevestigd door het parket.

De feiten speelden zich gisterenmiddag af in de villa van het koppel in de Molstenstraat op De Ginste in Oostrozebeke.

Schoonbroer ontdekt drama

Het was de broer van de dader die het drama ontdekte toen hij langskwam met boodschappen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse maar konden de vrouw niet redden. Politie en parket onderzoeken de moord. Tot laat vorige nacht waren speurders bezig in de villa met het onderzoek.

Ook het labo en een wetsgeneesheer kwamen ter plaatse, samen met de onderzoeksrechter.

"Teruggetrokken leven"

Volgens Het Laatste Nieuws is de man een antiquair: “Het koppel leefde teruggetrokken, uit schrik voor een overval”, schrijft de krant. Over het motief wil het parket voorlopig niets kwijt. Zowel dader als slachtoffer kwamen vroeger nooit in aanraking met het gerecht.

Dader wordt ondervraagd

De man is opgepakt voor verhoor en moet in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die zal over zijn verdere aanhouding beslissen. Deze voormiddag is er ook een autopsie op het lichaam van de vrouw.

Al eerder moord in de buurt

Het is de tweede keer in enkele jaren tijd dat het gehucht De Ginste wordt opgeschrikt door een moord. In 2016 vermoordde een man zijn bovenbuur met een mes op een appartement.