Bij een hevige brand in een rijwoning in Kortrijk is donderdagavond een vrouw om het leven gekomen. Zes woningen in de buurt werden geëvacueerd.

De brand brak 's avonds uit in een rijwoning in de Theodoor Sevenslaan in Kortrijk. "Bij aankomst bleek het om een uitslaande brand te gaan", zo klinkt het bij brandweerzone Fluvia. "Al gauw werd duidelijk dat de bewoonster, een oudere dame die niet meer zo mobiel is, nog in de woning aanwezig kon zijn. Omdat het om een rijwoning ging, konden we niet meteen binnen."

Het lichaam van de vrouw werd nadien aangetroffen op de benedenverdieping. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend.