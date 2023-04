Bekaert bouwt nieuwe fabriek voor elektrolysematerialen

Staaldraadspecialist Bekaert investeert in de vervaardiging van en onderzoek naar elektrolysematerialen voor de productie van waterstof. De groep bouwt een nieuwe fabriek in Wetteren en investeert in zijn vestigingen in Zwevegem en Deerlijk .

Investeringen in Wetteren, Zwevegem en Deerlijk

In Wetteren poot Bekaert een nieuwe fabriek neer voor de productie van poreuze transportlagen (PTL), die gebruikt worden bij de elektrolyse van water voor het maken van (groene) waterstof. In de nieuwe vestiging zullen metaalvezels worden gemaakt voor die poreuze transportlagen, waarvan de eindproductie in Zwevegem gebeurt. Ook daar zal de PTL-afdeling beperkt uitbreiden. Met de nieuwe fabriek verdubbelt Bekaert zijn jaarlijkse productiecapaciteit van PTL. Daarnaast investeert de groep in een waterstoflaboratorium in zijn technologiecentrum in Deerlijk.

Hoeveel Bekaert precies neertelt en hoeveel bijkomende jobs het door de investeringen creëert, is nog niet bekend. Daarover verwacht het bedrijf later meer te kunnen zeggen.

Kansen in nieuwe energiemarkt

Bekaert ziet "kansen die ontstaan uit de huidige energietransitie- en decarbonisatietrends". Daarom versnelt het bedrijf naar eigen zeggen nu zijn "groeistrategie in hernieuwbare energiemarkten, vooral in groene waterstofproductie".

Bij groene waterstof gebeurt de elektrolyse van water met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.