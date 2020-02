Bekaert richt joint-venture voor matrasveren op in Colombia

Staaldraadproducent Bekaert heeft in Colombia een joint-venture opgericht met AGRO, wereldleider in de productie van verenkernen van hoge kwaliteit. Samen gaan de bedrijven hoogwaardige staaldraad verensystemen voor matraskernen ontwikkelen en produceren.

Bekaert gaat de staaldraadtechnologie en regionale marktkennis leveren, terwijl AGRO zorgt voor staalverentechnologie en sectorale marktknowhow, klinkt het in een persbericht.

Nieuwe productiesite

De samenwerking resulteert in een nieuwe productiesite in Barranquilla, Colombia. De productie zou er nog voor de zomer moeten starten. De joint-venture richt zich op matrasproducenten en meubelbekleders in Colombia, Centraal-Amerika en de Caraïben.

Bekaert is in Latijns-Amerika al aanwezig in Ecuador (IdealAlambrec), Costa Rica (BIA Alambres), Venezuela (Vicson) en Colombia (Proalco).