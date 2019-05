Eind maart kondigde Bekaert aan dat 281 mensen hun job verliezen, de vestiging in Moen bij Zwevegem sluit zelfs helemaal. Als protest wordt er in de verschillende vestigingen trager gewerkt en dat brengt volgens Bekaert de sereniteit van het overleg in het gedrang. Bovendien wordt op die manier de toekomst van de niet-getroffen afdelingen zwaar gehypothekeerd, klink het.

De vakbonden hebben intussen een alternatief plan voorgelegd. Dinsdag is er nieuw overleg met de directie.

