Bekaert ziet omzet met een vijfde toenemen

Staaldraadfabrikant Bekaert heeft in het eerste kwartaal een omzet van 1,06 miljard euro geboekt, een stijging met 20 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het bedrijf handhaaft zijn vooruitzichten voor het volledige jaar.

De forse stijging van de omzet was volgens Bekaert te danken aan meer dan 10 procent organische omzetgroei, 3 procent positieve wisselkoerseffecten en 6,5 procent groei van overnames en fusies. "We zijn blijven groeien in automobiel- en industriële staaldraadmarkten en in de bouwsector. De olie- en gasmarkten bleven zwak en de vraag van de markt van de zonne-energie daalde in vergelijking met een zeer sterk eerste kwartaal vorig jaar", klinkt het.

Er werd een solide organische groei gerealiseerd in alle segmenten behalve Latijns-Amerika. Bekaert houdt vast aan zijn eerdere verwachting dat het dit jaar de winst van 2016 zal kunnen evenaren en de margetrend over de volgende vijf jaar naar 10 procent zal tillen.