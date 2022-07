Bekaert ziet omzet met kwart stijgen in eerste jaarhelft

Bekaert realiseerde een onderliggende ebit (winst voor aftrek van rente en belasting) van 283 miljoen euro, nagenoeg gelijk aan die tijdens de eerste helft van vorig jaar. Het nettoresultaat steeg met 14 procent tot 237 miljoen euro.

Bekaert geeft aan met sterke prijszetting en "uitstekende" operationele performantie de robuuste groei en solide winstperformantie in de eerste helft van 2022 geleverd te hebben. "Bekaert slaagde daarin ondanks toenemende volatiliteit, kostinflatie, uitdagingen in de toeleveringsketen, lockdowns in China, en een zwakkere vraag in sommige regio's, in vergelijking met een heel sterke eerste helft vorig jaar", klinkt het.

Bekaert houdt vast aan zijn verwachtingen qua winstgevendheid voor de middellange termijn. Het bedrijf benadrukt dat de vooruitzichten voor 2022 evenwel "heel volatiel" blijven door macro-economische en geopolitieke turbulenties.