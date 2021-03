Beke: "85-plussers kunnen vanaf 15 maart gevaccineerd worden"

De 85-plussers in Vlaanderen die niet in een woonzorgcentrum verblijven, kunnen vanaf 15 maart ingeënt worden tegen het coronavirus. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke woensdag aangekondigd op VTM Nieuws. Zijn kabinet bevestigt.

De beslissing is het gevolg van een advies van de Hoge Gezondheidsraad, waarin staat dat het AstraZeneca-vaccin ook geschikt is voor mensen ouder dan 55 jaar. Daardoor kan de vaccinatie van de thuis wonende 85-plussers twee weken vroeger starten dan voorzien. De ministers van Volksgezondheid moeten het advies woensdagmiddag nog wel bespreken en formeel goedkeuren op de interministeriële conferentie.

In de week van 15 maart zullen zo 32.800 85-plussers in Vlaanderen een prikje krijgen, duidt het kabinet-Beke. De volledige groep 65-plussers zou zo tegen half mei een eerste dosis vaccin gekregen moeten hebben, al moeten de leveringen dan wel verlopen zoals gepland.

In het advies van de Hoge Gezondheidsraad is ook sprake van een langere interval tussen de eerste en de tweede dosis van het vaccin van Pfizer en BioNTech: 35 in plaats van 21 dagen. Het Pfizer-vaccin wordt op dit moment volledig ingezet voor de vaccinatiecampagne in onder meer de eerstelijnszorg, de ziekenhuizen en de instellingen voor personen met een handicap. Voorlopig is het volgens Beke de bedoeling om het interval van 21 dagen daar aan te houden.

Een langere tussenperiode betekent dat er meer risico kan worden genomen in de planning en dat niet alle tweede dosissen gereserveerd moeten blijven. Dat kan een versnelling betekenen voor de inentingen in de vaccinatiecentra vanaf de week van 29 maart in plaats van die van 4 april, klinkt het.