Bekende Amerikaanse youtuber eet hamburger van twee kilogram in minder dan een kwartier

Randy Santel is van geen kleintje vervaard. De Amerikaan heeft een eigen kanaal op youtube en daar gaat hij de ene na de andere eetchallenge aan. Die smakelijke hobby bracht hem vandaag in Roeselare.

Meer bepaald naar de Shifters Foodbar, in de Kachtemsestraat. Daar stond Randy voor een zware klus. Hij moest er een hamburger met twee kilogram vlees zien soldaat te maken in minder dan een half uur tijd. Een flinke knaap, zoals je ziet. Maar dat is Randy ook. Op youtube heeft hij 1,2 miljoen volgers. (Lees verder onder de foto)

Scherpe richttijd neergezet

Je merkt in de video dat Randy er geen gras liet over groeien. Meer nog, hij hapte het ding in minder dan een kwartier naar binnen. Veertien minuten en 46 seconden, om precies te zijn. Of het hem ook gesmaakt heeft, dat weten we je morgen te vertellen in ons Middagnieuws, vanaf 12u30. Het is alvast een scherpe richttijd voor wie denkt beter te kunnen doen. Mocht hij niet slagen in de opdracht, dan moest hij 40 euro betalen. Nu was het gratis.

Randy was trouwens gisteren in Brugge. Daar deed hij een challenge met spaghetti. Minder eenvoudig, want die was erg heet. Hij verbrandde er zijn mond. Maar niet getreurd, vandaag heeft ongetwijfeld veel goedgemaakt.