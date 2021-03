Bekende inwoners roepen op: 'Laat je vaccineren'

Ze zeggen luid en duidelijk tegen hun stadsgenoten: "Laat je vaccineren". Vanaf deze week verschijnt hun boodschap in het straatbeeld en online.

In VAXPO zijn intussen al 5.710 vaccins gezet.

Britt Degroote van de Italiaanse Traiteur Pomodoro weet waarom ze zich laat vaccineren: “Omdat we weer samen kunnen feesten, genieten en knuffelen.” “Om samen terug de overwinning te vieren in een vol stadion”, zegt KV Kortrijk-speler Kristof D'Haene. “Samen verslaan we dit virus, we zien elkaar snel”, is de boodschap van Younes El Haddaji van Red Side Academie. Ook goochelaar Gili twijfelt niet over een vaccin: “Omdat wetenschap geen kwestie van mening is.”

Het zijn 4 van de 17 Kortrijkse ambassadeurs van de sensibiliseringscampagne die iedereen moet overtuigen om zich te laten vaccineren in VAXPO. Op de campagne-afbeelding staan de ambassadeurs trots met hun arm ontbloot. Een hartje toont een fictieve afdruk van hun vaccin.

"Laat je vaccineren", is de gemeenschappelijke boodschap. Daarnaast geven ze ook de reden mee waarom iedereen hun voorbeeld moet volgen. De foto's zijn van stadsfotograaf Bas Bogaerts.

Al 5.700 inwoners geprikt in Vaxpo

De massavaccinatie in VAXPO komt intussen op toerental. 5.710 inwoners van Kortrijk, Harelbeke en Kuurne kregen er al een coronavaccin. Deze week krijgen nog eens 2.855 mensen hun eerste prik en 196 hun tweede prik. Dan zullen de 80-plussers een vaccin gekregen hebben. Over het algemeen zijn er bijna geen zogenaamde 'no-shows'. Volgens de cijfers gaat het om slechts 1%. In de week van 5 april zijn de 75-plussers aan de beurt in VAXPO en worden 4.760 vaccins gezet.

Wie zijn de ambassadeurs?

De Kortrijkse VAXPO-ambassadeurs Gili (goochelaar), Stefanie Callebaut (muziekant, SX), Britt Degroote (Pomodoro), Raymond Holvoet (gepensioneerde para), Carine Coigné (oud-stadmedewerker), Carole Kints (verpleegster), Steven Coene (arts), Agathe Uwamaliya (opvoedster), Dominique Verstraete (bakker), Christophe Wils (slager), Jotte Malisse (student-ondernemer), Robert Itoko (Vrienden van Congo), Kristof D'Haene (KV Kortrijk), Paul Coussement (Polydans), Abdel Slassi (gepensioneerde), Younes El Haddaji (Red side Academy), Frank Lefevre (slager).

De Harelbeekse VAXPO-ambassadeurs Roy Silverans (zanger Morris & Sons), Alain Top (burgemeester), Agnes Siedharta (Huis van Welzijn), Stijn De Winter (Down the Road), Gudrun Callewaert (Het Ventiel), Gheron Lecompte (judoka), Ashu Kumar (Huis van Welzijn), Frank Kesteloot (jeugdtrainer KRC Harelbeke), Pieter Depoortere (jeugdraad), Mike Vanwalleghem (café De Florre), Ewout Lommers (kindergemeenteraadslid), Driss Boubakraoui (vzw Bader), Mawarti Mawarti (Huis van Welzijn), Karin Campens (huisarts), Laura Success (Moni UiT-Kajuit).

Kuurne is nog volop bezig met de uitwerking van deze campagne. Volgende ambassadeurs hebben reeds bevestigd: Felice vanassche (topvolleyballer), David Claeys (koning ezel), Nele Janssen (thuisverpleegkundige), Deef Vanquackebeke (De Ververie), Herbert Verhaeghe (zanger en presentator Ment tv), Sarah Vanluchene (jeugd), Kelly Lauwers (vrijwilliger en personeel).