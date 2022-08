Bekende kunstenaar Jef Claerhout overleden

De bekende kunstenaar Jef Claerhout is vanmorgen overleden. Hij werd 84. Van hem staan heel wat beelden in messing in onze provincie.

Jef Claerhout werd in 1937 geboren in Tielt. Zijn beginjaren bracht hij door in Damme waar hij experimenteerde met verschillende materialen zoals steen, messing en roestvrij staal. Hij bouwde een fantasierijke wereld uit, waarbij mythologie en science-fiction vaak het uitgangspunt vormden. Het lassen van unieke fabelachtige sculpturen in messing werd later zijn signatuur.

Midden de jaren tachtig verhuisde Jef naar Oedelem waar hij over een ruimer atelier beschikte, gelegen temidden van een schitterende door hemzelf ontworpen en aangelegde tuin. Zijn wereld van vreemde vogels heeft school gemaakt. Hij creëerde zowel op vraag van liefhebbers als voor gemeentebesturen, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, kerken, kloosters en bedrijven. Talloze sculpturen zoals Papageno in Brugge, Tijl uilenspiegel in Damme, Briek Schotte in Kanegem,... vormen iconische aantrekkingspunten in het openbaar domein.

Met Jef Claerhouts overlijden verliest Vlaanderen een beeldhouwer wiens sporen op vaak verrassende en iconische wijze tot erfgoed zijn geworden.

Enkele van zijn werken: