In Brugge mag het niet, maar in Blankenberge kun je de bekerfinale tussen Club en Antwerp wel op groot scherm volgen. Onder strikte coronavoorwaarden uiteraard.

In Brugge kun je enkel in de cafés de wedstrijd volgen. Dat kan ook in Blankenberge, maar daar mogen drie strandbars toch een groot scherm plaatsen. Omdat het een openluchtevenement is, kunnen tot 200 supporters daar de wedstrijd volgen. Door die toestemming te geven, kunnen we alles beter onder controle te houden, zegt burgemeester Daphné Dumery.