Bekergooiers bezorgen Club Brugge 1.000 euro boete

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Club Brugge een boete van 1.000 euro opgelegd, nadat supporters in de thuiswedstrijd tegen Eupen op 16 augustus met bekers naar de official hadden gegooid.

In zijn scheidsrechtersverslag nam Bram Van Driessche op dat er in de 93e minuut bij wijze van protest voor gele kaarten aan Hans Vanaken en Ruud Vormer een drietal bekers op het veld gegooid werden richting de spelleiding. Het Bondsparket ging daarop over tot vervolging van Club en eiste een geldboete van 1.500 euro.

"Het gooien van projectielen in de richting van de scheidsrechter is totaal ongepast en getuigt van een gebrek aan respect voor de wedstrijdleiding. De scheidsrechters zijn maar nipt niet geraakt. Indien dat wel gebeurd was, had dat de wedstrijd beïnvloed", oordeelde de Geschillencommissie, die wel rekening hield met de wedstrijdomstandigheden en het gunstige disciplinaire verleden van blauw-zwart om slechts een boete van 1.000 euro te weerhouden.

Behalve de supporters nam ook coach Philippe Clement ref Van Driessche op de korrel na het gelijkspel tegen Eupen (0-0). Die kwam voor zijn scheldtirade en weggooigebaren weg met een speeldag voorwaardelijke schorsing.