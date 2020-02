Bekijk hier of de carnavalstoet in jouw gemeente doorgaat

In de meeste gemeenten gaan de carnavalstoeten door ondanks het stormweer. Er worden wel maatregelen genomen. Enkel in Oostduinkerke is het carnaval afgelast.

Heist

In Heist gaat de stoet door. Dat 'goede nieuws' meldde schepen van Evenementen Jan Morbee vanochtend op Facebook. De start wordt een half uur verlaat: van 14u naar 14u30.

Gullegem

In Gullegem werd deze voormiddag overlegd. De stoet start er een uur later, om 15u, en het parcours wordt ook ingekort. Zo is de stoet zeker terug binnen voor het donker wordt.

Zwevezele

Vanuit Zwevezele kwam rond 11 uur het nieuws dat de stoet doorgaat. Die vertrekt een uurtje later, daardoor kan extra tijd genomen worden om het parcours en de wagens te controleren. Het parcours blijft behouden.

Blankenberge

In Blankenberge was het wachten tot 12u30 op het overleg tussen het gemeentebestuur met politie en andere betrokken partijen. Ondertussen is bekend dat de carnavalsstoet doorgaat. De start wordt een half uur uitgesteld en het parcours wordt ingekort.