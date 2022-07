Code rood was gisteren uitgeroepen, maar die waarden zijn net niet gehaald. Dat laat weerman David Dehenauw weten. In Moere was het trouwens het warmst, met 39,5 graden.

De officiële rapporten van het KMI zijn binnen. De hoogste temperatuur gisteren is gemeten in Kapelle-Op-Den-Bos in Vlaams-Brabant met 40 graden. Maar ook bij ons in West-Vlaanderen was het bloedheet, met Moere op kop.

Hier een kleine top 4:

Moere: 39,5 °C Wevelgem: 39,4 °C Lauwe: 39,4 °C Lichtervelde: 39,3 °C