Bekijk: Matthieu Bonne zet na 131 kilometer voet aan land

Kersvers wereldrecordhouder Matthieu Bonne strompelde onder luid gejuich uit het water en over de finishlijn na een zwemtocht van 131 kilometer. 60 uur, 55 minuten en 43 seconden had hij nodig om uiteindelijk compleet uitgeput maar apetrots aan land in de armen van zijn geliefden te vallen.

Op het strand van Alyki stonden tientallen supporters en zijn entourage hem op te wachten. De lokale burgemeester feliciteerde de Bredenaar met zijn onwaarschijnlijke record. Meteen wikkelde Bonne, die afzag van het koude water, een warmtedeken rond zich en werd zijn lichaamstemperatuur gemeten. Een dokter onderzocht de ultraloper ter plekke. "Ik kan het niet geloven", reageerde de bescheiden Bonne zelf kort aan de meet.

(lees verder onder de foto's)

Foto's van de finish

Drie dagen en twee nachten vocht Matthieu Bonne zich een weg door het water. De redder van het zwembad Lago Olympia in Brugge mocht volgens de regels niet slapen. Het record dat hiervoor op naam stond van de Maltese olympiër Neil Agius, is nu dus Belgisch.

Om 10 uur vanmorgen stond er al 110 kilometer op de teller. Op zijn derde dag heeft hij er de laatste kilometers aan kunnen rijgen. Het tempo zakte omdat zijn lichaam steeds meer moeite moest doen maar hij gaf niet op. Door het zoute water kreeg hij last van ernstig opgezwollen lippen en een uitgedroogde tong. Zaterdagmorgen was het geschatte uur om het record te passeren nog 20 uur maar het verlossende nieuws liet wat langer op zich wachten.

Laatste loodjes

"Er is een heel felle wind opnieuw opgestoken dus de laatste acht kilometers worden ongetwijfeld de allerzwaarste", zei begeleider Matthias Lievens nog enkele uren voor de finish. Toen maakte zijn team ook al de beslissing om de recordpoging niet langer voort te zetten dan nodig en geen extra lus te maken.

"Vooral de koude is verrassend genoeg een heel grote vijand geworden", aldus Lievens. "We mikten op een watertemperatuur tussen 26 en 27 graden. De eerste 24 à 30 uur was dat een heel stuk minder en die koude is in zijn lijf blijven zitten." Bonne houdt dus andere herinneringen over aan zijn avontuur in Griekenland dan de meeste toeristen.

(lees verder onder de post)

Team maakt wereldrecord bekend op Instagram

Dwars door Golf van Korinthe

Donderdagochtend dook hij in het water aan het westelijke uiteinde van de Golf van Korinthe in Griekenland. Die zee stak hij van West naar Oost bijna volledig over. Aan het begin van de tocht schatte zijn entourage dat Bonne tussen de 48 en 72 uur zou nodig hebben om zijn doel te bereiken. Uiteindelijk klokt hij dus binnen de tijd af.

Zijn record legde hij zonder technische hulpmiddelen af. Af en toe mocht een zwemmer hem wel flankeren. Het reglement schreef voor dat een medezwemmer hem maar een uur lang kan volgen waarna Bonne weer verplicht een uur alleen dient te zwemmen. Rond hem werkte een achtkoppig team dat aan wal of vanuit de zeilboot en kajak eten aanreikte of verzekerde dat hij gezond bleef.

In maart werkte Bonne nog de meeste kilometers ooit af op een fiets in zeven dagen. In hun reeks straffe records lost hij Karel Sabbe af die exact één week geleden de snelste tijd bijstelde op de extreme Amerikaanse looproute Pacific Crest Trail. Net als de tandarts uit Anzegem tijdens de Barkley Marathons, ging Bonne zo diep dat hij zelfs moest hallucineren.

Bekijk hier het parcours dat Matthieu Bonne heeft afgelegd.

Bekijk ook