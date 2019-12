Beklijvend optreden aan graf overleden vrouw

Het was een verrassingsoptreden van Studio Brussel voor De Warmste Week voor Lorenzo Bruyneel, de man van Stefanie. Michael Lanzo bracht het nummer "Kleine Oneindigheid" van Marco Borsato. Dat was de openingsdans op hun huwelijk.

Gestorven na trombose

Stefanie stierf vorig jaar. Ze was amper 35 jaar. De jonge vrouw overleed zes weken na de bevalling van hun baby door een trombose. Ze lag vijf dagen in coma. Voor de Warmste Week heeft Lorenzo met familie en vrienden een solidariteitsactie opgezet voor BiJeVa, een vzw die zich richt op thuiswonende kinderen en volwassenen in langdurige armoede.

"Je blijft achter met frustratie, een gevoel van oneerlijkheid", zegt Lorenzo. "Het slechte gevoel zal nooit verdwijnen maar we zijn blij dat we iets positiefs hebben kunnen doen met die solidariteitsactie.”

Leerlingen wandelen voor ALS-liga

1.200 Leerlingen van het Guldensporencollege wandelden vandaag van hun school naar het Nelson Mandelaplein. Ze lieten zich sponsoren, de opbrengst gaat naar de ALS-liga en patiënten. Flore Bulckaen, een van de leerlingen is haar vader verloren aan ALS, een aandoening van het zenuwstelsel dat gemiddeld 3 jaar na de diagnose tot de dood lijdt.