Beklijvende nieuwsfoto's op World Press Photo-tentoonstelling

De beste nieuwsfoto’s van over de wereld kan je bekijken in Knokke-Heist op de World Press Photo-tentoonstelling. Jaarlijks selecteert een jury een reeks unieke en beklijvende foto’s die belangrijke nieuwsmomenten in beeld brengen.

In Scharpoord hangen 140 foto’s. Dit jaar vielen 43 fotografen in de prijzen in verschillende categorieën. Het spectrum is breed. Dit is de eerste prijs natuur: van worstelende kikkers. Hun poten zijn afgesneden om als kikkerbillen te verkopen.

Persfotografen uit 129 landen zonden hun foto’s in. Maar World Press Photo is meer dan een tentoonstelling van bijzondere foto’s. Het beeld wordt hier woord.

De World Press Photo expo loopt nog tot eind deze maand in Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist.