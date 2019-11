Twee jongemannen die in juli een jongen van veertien in zijn woning in Deerlijk gijzelden zijn vanochtend voor de rechter verschenen. Een derde staat enkel terecht voor diefstal. De jongemannen maakten duizenden euro’s buit.

De zaak is uitgesteld, maar Milan is alvast opgelucht dat zijn belagers voor de rechter stonden. Twee mannen van 19 jaar en 20 jaar uit Menen en Harelbeke staan terecht voor diefstal met geweld, afpersing en vrijheidsberoving. In juli zouden ze binnengedrongen zijn in een woning in de Beverenstraat in Deerlijk. Toen bleek dat zoon Milan thuis was sloegen ze hem en sloten ze de jongen op in een hok. Beiden hebben een blanco strafblad.