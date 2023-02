Belangrijke dag bij Ideal Floorcoverings in Wielsbeke. Vanmiddag zitten vakbonden en directie samen voor nieuw overleg op dag zes van de staking. Sinds vorige week donderdag ligt de vestiging plat en voeren vakbonden actie.

Zoals bekend is moederbedrijf Beaulieu International Group van plan om textielbedrijf Ideal Floorcoverings in Wielsbeke te sluiten. 175 jobs zijn bedreigd. De onderhandelingen over het sociaal plan lopen heel moeizaam. Vandaag wordt de zesde dag gestaakt en ligt de productie van getuft tapijt stil.

De werknemers kijken uit naar het overleg van deze namiddag. Vakbonden en directie zitten dan opnieuw samen. Ze bekijken dan hoe ze uit de impasse kunnen geraken.

