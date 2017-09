Belangrijke invalsweg in Ieper een maand afgesloten

Infrabel zal er werken uitvoeren: het vernieuwen van het spoor, de heraanleg van het wegdek en de aanleg van voetpaden.

De Dikkebusseweg is een belangrijke en druk gebruikte invalsweg naar het centrum van Ieper. Voor het gemotoriseerd verkeer dat richting het stadscentrum of het station wil rijden, is een omleiding voorzien via de Tulpenlaan. Voor het verkeer komende van het centrum is een omleiding voorzien via de rotonde Maloulaan, de Poperingseweg en de Capucienenstraat. Het verkeer op de Zuiderring (N37) komende van de autosnelweg A19 met bestemming Dikkebus en Heuvelland dient bij voorkeur via de Rijselseweg (N336) en de Kemmelseweg (N331) zijn bestemming te bereiken.