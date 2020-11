Belangrijke kapitaalverhoging voor producent elektrische bestelwagens

Addax Motors uit Deerlijk, de enige Belgische producent van elektrische bestelwagens, krijgt een financiële injectie van € 10 miljoen, waarvan € 8 miljoen via een kapitaalverhoging.

De oorspronkelijke aandeelhouders – de familie Carrette en Daniel Kedzierski – gingen op zoek naar extra kapitaal om de Europese ambities waar te maken. Die financiële steun vonden ze bij drie partijen: De Federale Participatiemaatschappij, consultancybureau Resultance en een familiale investeerder, samen goed voor een kapitaalverhoging van € 8 miljoen. Daarbovenop komt nog eens € 2 miljoen via klassieke bankfinanciering.

“We zijn erg verheugd dat de Federale Participatiemaatschappij SFPI-FPIM ons project ondersteunt. Daarmee illustreert de Belgische overheid dat ze voluit gelooft in een product dat in België ontwikkeld en geproduceerd wordt. Wij kiezen er bewust voor om de maakindustrie lokaal te houden. We zijn trots op onze roots en houden ervan om groot te denken”, zegt CEO Jean-Charles Carrette.