Belangstelling voor ventilatie neemt toe

Het woord is op het Overlegcomité gisteren vaak gevallen: Ventilatie. Alleen zo kunnen binnenactiviteiten in cafés, restaurants en bioscoop- of theaterzalen coronaveilig verlopen.

Bij ventilatiebedrijf Duco uit Veurne merken ze dat meer en meer mensen zich bewust zijn van het belang van ventilatie, maar de firma raadt ook oudere cafés aan om te investeren in een goeie binnenlucht. Koen Maertens : Directeur research & development Duco: "Gaat het over horeca of grote theaterzalen. Altijd gaat het over een combinatie van meten, corrigeren en opnieuw meten of het goed gebeurt."

Want meten is weten. En een CO2-sensor is daarbij bijzonder handig. Te hoge waarden wijzen erop dat je teveel uitgeademde lucht van anderen aan het inademen bent. Als cafés hun binnenruimte straks coronaveilig willen heropenen, dan is ventilatie dé sleutel tot succes. "Bij cafés of restaurants kan je sensoren plaatsen en kan er continu gemonitord worden of de binnenluchtkwaliteit conform de wensen is."

Theater en cinema

Hoeveel mensen binnen kunnen of aan één tafel kunnen zitten, hangt volgens viroloog Marc Van Ranst vooral af van de ventilatie. Veel nieuwe cafés en restaurants zijn al uitgerust met een goed systeem. Voor bruine kroegen in oudere panden ligt dat anders. "Oudere cafés hebben meer die uitdaging om verse lucht binnen te krijgen. Daar is er zeker nog veel werk om dat te laten gebeuren."

En nu we volgende maand ook weer naar de bioscoop of het theater kunnen, zullen ook die zalen eventueel moeten investeren. De uitdaging daar is dat heel veel theaterzalen en bioscopen grote installaties hebben die vooral binnenlucht hergebruiken en filteren. Daar wordt het een uitdaging om voldoende buitenlucht te voorzien. Bij Duco Ventilation & Sun Control in Veurne merken ze nu alvast al dat mensen zich sinds de pandemie veel meer bewust zijn van het belang van ventilatie.