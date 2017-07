Beleef de slag bij Passendale in Zonnebeke

In het kasteeldomein in Zonnebeke geven re-enactors (acteurs) een beeld van de slag bij Passendale. De grond is omgewoeld en vol kraters zoals het er honderd jaar geleden moet hebben uitgezien. De toeschouwer lopen er gewoon tussen.

Shelters, prikkeldraad, kraters, een maanlandschap zoals Passendale er 100 jaar geleden bij lag. Dat zie je dit weekend in het kasteeldomein in Zonnebeke. Duitse soldaten en Geallieerden beschieten elkaar vanuit de loopgraven en putten. En af en toe is er gasalarm en moeten de gasmaskers opgezet worden. Het publiek loopt als het ware midden in een film.

Zo’n 300 re-enactors uit 15 landen brengen de geschiedenis weer tot leven. Zij kamperen op het terrein en leven zoals toen aan en achter het front. Maandag is het domein uit voorzorg enkel open voor bezoekers die een ticket hebben. Want dan komen de Britse royals, Kate, William en Charles op bezoek.