Belevingsmuseum 1302 grijpt net naast ‘Oscar van de museumwereld’

Gisteravond vond de uitreiking plaats van de Museums+Heritage Awards in Londen. Het Belevingsmuseum 1302 was daarbij genomineerd in de categorie 'Best Digital Use', maar wist de nominatie net niet te verzilveren. Kortrijk strandde op de tweede plaats met de vermelding 'highly recommended'.

De Museums+Heritage Awards worden ook wel de ‘Oscars van de museumwereld’ genoemd. In de categorie voor het beste gebruik van digitale middelen streed het Kortrijkse museum tegen vier andere musea, waaronder inzendingen uit Spanje en India. De nominatie op zich was al een grote prestatie voor het relatief nieuwe museum. Het is nog maar tien maanden open.

“Grote eer”

Axel Ronse, schepen van cultuur: “Dat we nu tweede eindigen met een vermelding 'highly recommended' is een grote eer. We slagen er in om in de Onze-Lieve-Vrouwekerk met slimme digitale ingrepen het verhaal van het Graafschap Vlaanderen en de Guldensporenslag te vertellen aan een breed publiek. Intussen staat de teller al op ruim 33.000 bezoekers. Ik ben ervan overtuigd dat deze nominatie er voor zal zorgen dat er enkel nog meer interesse komt, zeker nu ook vanuit het buitenland.”

Het Belevingsmuseum 1302 vertelt het verhaal van de Guldensporenslag in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Met behulp van geluid, licht en animaties worden bezoekers ondergedompeld in het ontstaan van het graafschap Vlaanderen en de historische veldslag op de Groeningekouter in Kortrijk.

