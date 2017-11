Het initiatief kadert in de Week van de Friet, waarvoor Belgische frituristen samenwerken met de VLAM en APAQ-W. Voor de gelegenheid werd er een mobiele frituur opgesteld in de buurt van de grensovergang. De bedoeling was het gevoel van thuiskomen op te roepen, want het cliché wil dat elke echte Belg bij terugkeer naar eigen land niets anders wil dan frietjes eten van zijn favoriete frietkot. De week van de friet is aan zijn 18de editie toe en loopt tot 3 december.