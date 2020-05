Belgen opnieuw welkom in Sluis

Het was niet meteen over de koppen lopen in Sluis, maar toch drukker dan gewoonlijk. Stewards leidden de auto’s rond, waaronder ook heel wat West-Vlamingen.

Ondanks het feit dat het nieuws als een verrassing kwam, liet de gemeente op Facebook weten tevreden te zijn met de komst van de Belgen. Burgemeester Marga Vermue: “Uiteraard zijn we blij om onze zuiderburen weer in onze gemeente te verwelkomen en willen we ze graag gastvrij ontvangen. Maar we wijzen iedereen op de regels en veiligheid. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, ondernemers, inwoners en bezoekers om ervoor te zorgen dat de anderhalve meter gewaarborgd kan blijven.”

Horeca opnieuw open

De inwoners van de Nederlandse gemeente vrezen op maandag echter wel een grote toevloed. Dan gaat de horeca in Nederland namelijk opnieuw open. Sluis neemt alvast maatregelen om ook dan de anderhalve meter te handhaven. ​