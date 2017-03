België doet mee aan CleanSeas

Dat heeft staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer meegedeeld. Jaarlijks belandt 8 miljoen ton plastic in het water. Het gaat daarbij niet alleen om plastic zakken of flessen, maar ook om microplastic deeltjes, die verwerkt zitten in cosmeticaproducten.

De Backer zou ook een afbreekbaar alternatief voor visnetten willen.

"Achtergelaten of verloren visnetten zorgen voor bijzonder veel problemen. Daarom kijken we samen met de visserijsector of er natuurlijke afbreekbare alternatieven zijn. We hebben ook al het ‘Fishing for Litter’-project gestart: vissers die vroeger noodgedwongen het plastic in hun netten terug in zee moesten werpen, kunnen nu op een gemakkelijke manier het plastic verzamelen en aan wal zetten.”