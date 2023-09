België onderzoekt volop inzet van drones voor beveiliging Noordzee

België onderzoekt volop de mogelijkheden voor de inzet van drones voor de beveiliging van havens en infrastructuur in de Noordzee. Dat heeft minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gezegd in het kader van het European Coast Guard Functions Forum (ECGFF), waarvan België het...

In Knokke vond de slotdag plaats van het ECGFF. Daarbij werken de kustwachten van verschillende Europese landen samen om de veiligheid op zee te garanderen. Twee dagen lang spraken deelnemers er over veiligheid en ordehandhaving op zee. De verschillende onderwerpen zijn het afgelopen jaar voorbereid in workshops die de Belgische kustwacht als voorzitter organiseerde.

"Sterke kustwacht nodig"

Minister van Noordzee Van Quickenborne benadrukte in het kader van het forum het belang van een sterke kustwacht. "De Noordzee is een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. Het is duidelijk dat een sterke kustwacht die nauw samenwerkt met haar Europese partners hiervoor cruciaal is. Niet alleen ogen op het water, boven het water maar ook onder water", klinkt het. "We hebben sinds 1 januari een nieuwe wet van kracht voor de beveiliging van onze havens en van de infrastructuur in onze Noordzee. Zo kunnen we op het Maritiem Informatiekruispunt nu al werken met vaste camera's op zee, maar onderzoeken we ook volop de mogelijkheden voor de inzet van drones. De afgelopen maanden hebben we met het Belgisch voorzitterschap veiligheid en beveiliging hoog op de Europese agenda kunnen zetten."

"Krachten bundelen"

Op de slotdag haalde Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) het belang aan van de sensibilisering van vissers en de samenwerking met de kustwacht en andere partners. "Verschillende partners waaronder de kustwacht en de Vlaamse controlediensten werken mee aan inspecties op vissersschepen op zee. Door alle krachten te bundelen en nauw samen te werken over de grenzen heen, slagen we erin om op een efficiënte manier en met innovatieve technieken controles uit te voeren in het belang van de toekomst van de visserij."

België gaf donderdag in Knokke de fakkel van het Europese voorzitterschap door aan Portugal. Uit handen van Nathalie Balcaen en Piet Pieters ontvingen João Aresta en Jorge Bolas uit Portugal de Europese vlag. De volgende maanden zal de Portugese kustwacht verschillende workshops organiseren waaraan ook ons land zal deelnemen.