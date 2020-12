België repatrieert 9-jarige jongen uit Syrië

België heeft vrijdag een 9-jarige jongen uit Syrië gerepatrieerd. Het kind is op vraag van de moeder weggehaald uit het gevangenenkamp in Roj, aan de Turkse grens. Dat melden verschillende Belgische media en de informatie is bevestigd door Buitenlandse Zaken. (...

Begin december had Heidi De Pauw, CEO van Child Focus, het kamp in Roj bezocht. Tijdens dat bezoek had de moeder aangegeven dat ze haar zoon wilde laten weghalen uit het kamp, zodat hij kon terugkeren naar zijn vader, die in België gebleven was. "Ik wil dat hij vertrekt. Hij kan hier niet langer blijven", zo verklaarde de moeder toen aan een reporter van RTBF. De moeder had het kind in 2014 meegenomen naar Syrië, waar ze zich wilde aansluiten bij het kalifaat.

Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er daarop contacten werden gelegd met de Koerdische autoriteiten in het noordoosten van Syrië. Die hebben het mogelijk gemaakt om de jongen vrijdag terug te halen naar ons land.

Hulp van Koerden

Het Hawar News Agency (ANHA) - dat verbonden is aan de Koerdische autoriteit - heeft ook een video gepubliceerd van een ontmoeting tussen Belgische vertegenwoordigers en het departement Buitenlandse Zaken in Rojava. In de video worden de Koerdische autoriteiten bedankt voor de hulp bij "de repatriëring van een kind dat door de ene ouder, tegen de wil van de andere, werd ontvoerd".

Het parket van Brussel moet nu beslissen over de opvang van de jongen. Volgens Buitenlandse Zaken bevinden zich momenteel 14 Belgische mannen, 21 vrouwen en 38 kinderen in de kampen in het noordoosten van Syrië.