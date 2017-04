Belgian Beer Trails hebbeding voor de biertoerist

In het bierkasteel Van Honsebrouck in Izegem is het boek "Belgian Beer Trails" voorgesteld.

Het volgt een spoor van brouwerijen tussen de kust en de Ardennen. Naast het verhaal over de brouwerij en het bier, staan er ook bezoektips in van de stad in de buurt. Want het biertoerisme zit bij ons in de lift. Auteur Eric Verdonck speelt daar op in.

Van grote brouwerijen tot thuisbrouwer en zelfs hobbybrouwers, ze komen in het boek aan bod. Voorwaarde is dat de brouwerij te bezoeken is. In het boek komen een dertigtal West-Vlaamse brouwers aan bod met een opvallende link: de landbouw. "In West-Vlaanderen is er toch een zware landbouwtraditie. Heel veel brouwerijen zijn uit boerderijen gegroeid", zegt de auteur.