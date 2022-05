Belgian Coast Walk verwelkomt recordaantal van 5000 wandelaars

De derde editie van de AG Belgian Coast Walk ontvangt een recordaantal wandelaars. De uitdagende wandeltocht is 80 km lang en loopt van Knokke-Heist naar De Panne. Daarnaast zijn er ook tochten van 42 km, 25 km en 10 km. De deelnemers komen zowel uit binnen- als buitenland.

Meer dan 5000 deelnemers uit heel België, maar ook uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en de UK wagen zich aan het grootste wandelevenement aan de Belgische kust. Met meer dan 5000 deelnemers is de AG Belgian Coast Walk na de Dodentocht het grootste wandelevenement van het land.

De diehards die de 80 km wandelen, vertrokken al om 4u30 en 5u30. Ze wandelen de hele kustlijn af: van Knokke-Heist tot De Panne. De jongste deelnemer aan de 80 km is 17 jaar, de oudste 75. De deelnemers aan de 42 km – de populairste afstand zaterdag – verzamelen in Oostende. De jongste deelnemer is 12 jaar en de oudste 88.

Eco charter

De organisatie gaat voor een editie met zo min mogelijk afval en ontwikkelde daartoe een eco-charter. Zo zijn wegwerpbekers op het parcours taboe. Alle deelnemers krijgen een herbruikbare beker die ze bij elke bevoorrading kunnen laten vullen. De organisatoren plaatsen ook drie SMOT-spots, dat zijn intelligente dispensers van zonnecrème.