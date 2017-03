Belgian junior coffee ambassador gezocht

In Brugge hebben 15 leerlingen uit verschillende hotelscholen zich in het zweet gewerkt om de titel van Belgian junior coffee ambassador binnen te halen. Vorig jaar won een leerling van Hotelschool Ter Groene Poorte, en die school was meteen het decor voor deze nieuwe editie.

De deelnemers kregen vier proeven voorgeschoteld. Tijdens een cup-tasting moesten ze uit drie kopjes het ene kopje met een andere smaak halen. Dan ging de jury na wie de beste espresso, de beste cappuccino en de beste slow coffee-maker was en daarbij tegelijk zijn kennis kon overbrengen.

Organisator Manuel Demets: “Een goede barista moet weten wat koffie is. Waar komt koffie vandaan, hoe wordt die geteeld. Hij moet ook iets weten over aardrijkskunde, moet ook weten wat subtropische landen zijn. Waarom groeit koffie in die streken. En wij proberen dan ook de leerlingen duidelijk te maken dat ze koffie moeten beschouwen als wijn. We hebben het ook over sepages, we hebben het ook over terroirs, ook over crus. Dus dat verwachten we van een goede barista.”

Later vanavond maakt de organisatie de winnaar bekend. Die mag samen met zijn coach op koffiereis naar Brazilië.