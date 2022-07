Belgisch Kampioenschap Luchtacrobatie van start gegaan in Koksijde

In het weekend van 2 en 3 juli gaat op de basis van Koksijde het Belgisch Kampioenschap Luchtacrobatie door. Het event is op beide dagen gratis toegankelijk mits ticketregistratie.

Dit weekend vindt op de basis van Koksijde het Belgisch Kampioenschap Luchtacrobatie plaats. De toestellen staan opgesteld op het terrein van de WAC (West Aviation Club) langs de Ten Bogaerdelaan. Het event is op beide dagen gratis toegankelijk met een ticketregistratie. Verder zijn er displays te zien van onder meer 'Wingwalker' en 'The Red Devils'. Ook een bezoek van de nieuwe MUG-heli staat op het programma.

Er is parking voorzien voor wagens tegen de prijs van 5 euro, fietsers kunnen gratis hun rijwiel kwijt op een fietsparking naast het terrein. Bij goede weersomstandigheden wordt er gevlogen tussen 10 uur en 18 uur. Deze eenmotorige vliegtuigen en hun piloten lokten in de voorbije jaren heel wat vliegtuigfanaten naar het Belgisch Kampioenschap Luchtacrobatie in Koksijde. Vrijdagnamiddag 1 juli waren al een vijftal toestellen aangekomen waarvan er enkele piloten reeds bezig waren met de voorbereiding van hun display voor zaterdag of zondag.