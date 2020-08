Belgische mijnenveger 'M917 Crocus' vertrekt op missie naar Baltische Zee

De Crocus zal drie maanden lang historische explosieven in de Noordzee en de Oostzee neutraliseren. Aan boord van het schip zijn veertig bemanningsleden die allemaal twee weken preventief in quarantaine moesten voor vertrek en ook werden getest op het coronavirus.

Het Belgische militaire schip M917 Crocus vertrekt voor drie maanden naar de Baltische Zee. Het schip zal deel uitmaken van een vloot van mijnenbestrijdingsvaartuigen waaraan België elk jaar een deelnemer toezegt. Het eskader telt zeven schepen uit NAVO-lidstaten België, Nederland, Noorwegen, Duitsland, Litouwen, Estland en Letland. De missie heeft als doel explosieven in de Noordzee en de Oostzee te neutraliseren.

De bemanning van de Crocus bestaat onder meer uit een team van sonaroperatoren, een team van duiker-ontmijners en een medisch team. De bemanningsleden werden veertien dagen voor vertrek in quarantaine geplaatst en werden ook getest op het coronavirus. Tijdens de missie mogen de bemanningsleden geen voet aan wal zetten. "Iedereen heeft een medische screening ondergaan en is getest voor we aan boord gingen. Alle bemanningsleden testten negatief, dus we kunnen zonder risico vertrekken", zegt Luitenant Marie-France Godeau.

De terugkeer van de mijnenjager naar haar thuishaven in Zeebrugge is voorzien op 20 november 2020.