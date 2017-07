Belgocontrol nu ook actief op luchthaven Wevelgem

Er is een doorbraak in het dossier van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem.

De luchthavenbeheerder en Belgocontrol hebben een samenwerkingsakkoord gesloten voor de luchtverkeersleiding. Al enkele maanden kunnen vliegtuigen in Wevelgem alleen nog landen en opstijgen op zicht omdat de grondapparatuur niet aan de Europese regels voldoet. Heel wat zakenvluchten moesten daardoor omgeleid worden. Maar dat probleem is nu dus van de baan.

Belgocontrol zal de luchtverkeersleiding voor zijn rekening nemen en de apparatuur aanpassen aan de Europese normen. Het autonoom overheidsbedrijf is al actief in de luchthavens van Antwerpen, Brussel-Nationaal, Charleroi, Luik en Oostende. En nu dus ook in Wevelgem. De luchthaven van Wevelgem krijgt elk jaar 1,2 miljoen euro van de Vlaamse overheid. Dat bedrag moet nu worden opgetrokken.