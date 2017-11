Voor de tweede maal trekt Belinda Beauprez (56) de lijst voor de N-VA in Wervik. Dat deed ze in 2012 ook al en daarbij wist ze haar partij unaniem te overtuigen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Belinda Beauprez is als ondernemer de meest geschikte kandidaat, volgens haar partij. “Ze blinkt uit in het vinden van creatieve oplossingen en weet hoe het budget te beheren als een goede huismoeder”, klinkt het daar. De partijstemming verliep unaniem. Beauprez is eerste schepen en moeder van twee dochters.