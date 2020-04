Bellewaerde bereidt heropening voor

In afwachting van een beslissing van de overheid omtrent een mogelijke openingsdatum voor Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark, werkt de directie reeds aan een plan om een heropening in goede banen te kunnen leiden.

Verschillende maatregelen zullen genomen worden om het personeel veilig te kunnen laten werken en bezoekers toch een aangename dag te bezorgen.

Mondmaskers in bestellling

Ongeacht de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het covid-19-virus, zijn de teams van Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark hard aan het werk om een heropening voor te bereiden. “Eénmaal de overheid meer duidelijkheid geeft omtrent een mogelijke openingsdatum, willen we voldoende voorbereid zijn om onze bezoekers een aangenaam en veilig bezoek te garanderen, zonder uiteraard de veiligheid van onze eigen mensen uit het oog te verliezen” aldus Filip Van Dorpe, woordvoerder.



Verschillende maatregelen zullen genomen worden éénmaal de parken terug de deuren mogen openen. Om de veiligheid van de werknemers en bezoekers te garanderen, hebben ze bij Bellewaerde een groepsbestelling voor mondmaskers geplaatst via het moederbedrijf Compagnie des Alpes. Om een eerste openingsperiode te kunnen overbruggen, zijn er meer dan 100.000 mondmaskers in bestelling.

'Om de “social distancing”-regels nog verder kracht bij te zetten zullen er “afstandsmeters” aangeduid worden in de wachtrijen, die ook extra gecontroleerd zullen worden', weten ze bij Bellewaerde.

Verder wordt er ontsmettingsalcohol voorzien aan de in- en uitgang van alle attracties alsook op strategische plaatsen in het park. De veiligheidsbeugels van de gondels kunnen na iedere rit worden gedesinfecteerd. Daarnaast zal het meubilair in restaurants en sanitaire blokken meermaals per dag worden gedesinfecteerd.

“Veiligheid is al altijd een topprioriteit geweest bij Bellewaerde en dat zal dit seizoen niet anders zijn. Wij zullen alles in het werk stellen om bezoekers op een veilige manier te kunnen verwelkomen, rekening houdend met de verschillende maatregelen,” bevestigt Stefaan Lemey, algemeen directeur.