Bellewaerde bouwt indoorwaterpark

Bellewaerde bouwt een indoorwaterpark op hun parking en investeert daarvoor 17 miljoen euro. Dat maakten ze via een persbericht bekend.

Het gloednieuwe indoorwaterpark, dat Bellewaerde Aquapark zal heten, heeft de ambitie om het meest complete waterpark voor de hele familie te worden. De volledige site zal zo’n 3000 m² zijn en zich op de parking aan de Meenseweg bevinden. De werkzaamheden voor Bellewaerde Aquapark zullen ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. De opening van het gloednieuwe indoorwaterpark is voorzien in het voorjaar van 2019.

Grootste investering ooit

De komst van Bellewaerde Aquapark betekent de grootste investering ooit voor Bellewaerde. Voor het volledige project is er 17 miljoen euro voorzien.

“Meerdere marktstudies toonden het potentieel van de combinatie van Bellewaerde met een indoorwaterpark, het ganse Bellewaerdeteam is dan ook trots dat we dit belangrijke project kunnen realiseren. Dit bevestigt tevens dat onze aandeelhouder Compagnie des Alpes gelooft in onze site en onze strategie. Het aquapark zal een algehele positieve impact hebben op Bellewaerde alsook op de werkgelegenheid daar er minimum 10 extra mensen zullen aangeworven worden”, zegt Stefaan Lemey, algemeen directeur van Bellewaerde.

