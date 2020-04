De pretparken Bellewaerde en Plopsaland kunnen dan toch hun seizoensarbeiders in dienst houden.

Het zag ernaar uit dat ze zouden ontslagen worden, omdat ze nog dag gewerkt hebben. Na overleg met de overheid kunnen ze toch terugvallen op gedeeltelijke technische werkloosheid. En dat is goed nieuws. In Bellewaerde gaat het om 150 medewerkers, in Plopsaland 175.