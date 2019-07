Bellewaerde heeft er een babygirafje bij

Deze week is in Bellewaerde een Rothschildgirafje geboren. De bevalling is goed verlopen en het jong stelt het goed.

Het gaat om het jong van de giraffen Simone en Kito. De zwangerschap duurde ongeveer 14 maanden. Bij de geboorte likte mama Simone meteen haar kalfje schoon, maar toen het jonge dier moedermelk wou drinken reageerde ze vijandig. Daarom hebben de dierenverzorgers haar de eerste melk gegeven.

Het meisje is 1m72 groot en weegt ongeveer 60 kilo. De babygiraf zal binnenkort, als het weer en de omstandigheden het toelaten, de Savanne ontdekken en zichtbaar zijn voor de bezoekers. (Lees verder onder de foto)

Internationaal kweekprogramma

De komst van de babygiraf is belangrijk voor het Europese kweekprogramma waaraan Bellewaerde actief deelneemt, in samenwerking met EAZA (European Association for Zoos and Aquaria). Wereldwijd leven er nog slechts 1.399 Rothschildgiraffen in het wild en 590 in dierentuinen wereldwijd.