Bellewaerde houdt testrit met nieuwe coaster

De attractie bevindt zich in de Canada-zone van het park en vertegenwoordigt een investering van 7.5 miljoen euro. Vandaag wordt de attractie voorgesteld, en op dit bijhorende filmpje van een testrit krijgt u alvast een voorproefje.

Het park is morgen en overmorgen met telkens 1.000 bezoekers volledig uitverkocht. Bellewaerde zal de capaciteit geleidelijk opdrijven naar 3.000 dit weekend en dan wellicht nog meer. In niet coronatijden kan het park 12.000 bezoekers per dag aan. Mondkapjes zijn verplicht in de wachtrijen en op de attracties. Bellewaerde heeft al 10 miljoen euro verlies geleden door de crisis.