Bellewaerde krijgt internationale award voor bedrijfsfilm

Bellewaerde Park in Ieper heeft een gouden dolfijn in de wacht gesleept met de video "Zie jij magiek in techniek" op een internationaal festival voor bedrijfsfilms in Cannes.

De Cannes Corporate Media & TV Awards bekronen jaarlijks 's werelds beste bedrijfsfilms, online mediaproducties en documentaires.

Afgelopen seizoen ging Bellewaerde op zoek naar elektriciens en mecaniciens om het technisch team te versterken. "We wilden het technisch aspect en de unieke omgeving van de job op een leuke en creatieve manier in beeld brengen. Samen met het productiehuis Clementine uit Roeselare werd het concept uitgewerkt en konden we op een ludieke manier tonen dat je als technieker een gevarieerde en boeiende job te wachten staat in Bellewaerde," aldus Filip Van Dorpe, Marketing & Sales Director van Bellewaerde.

"We zijn uiteraard heel tevreden met deze internationale award. Dit is het resultaat van een super samenwerking tussen Clementine en Bellewaerde waarbij creativiteit centraal staat. Onder leiding van regisseur Barbara Dejonghe mochten we met de ganse Clementine crew een dag vertoeven in een leeg pretpark. Eerlijk, wie droomt daar nu niet van?," besluit Stijn Dejonckheere van Clementine.

Je kunt de video hier bekijken